Кечинов: при Мележикове в «Спартаке» стало уделяться больше внимания ветеранам клуба

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал кадровые перестановки в клубе.

«Я не знаю нового генерального директора «Спартака» — ничего про него не слышал. Сложно тут что-то комментировать, но, наверное, руководство клуба знает этого человека как хорошего профессионала. Про Мележикова могу сказать только хорошее. При нём в «Спартаке» стало уделяться больше времени, заботы и внимания ветеранам клуба. Надеюсь, что новый генеральный директор будет так же заботиться и уделять время и внимание всем ветеранам, потому что они этого заслуживают», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 20 июня московский «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, ранее занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.