Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Сазонов забил португальцам на молодёжном Евро

Защитник «Динамо» Сазонов забил португальцам на молодёжном Евро
Комментарии

Защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Саба Сазонов забил гол в ворота команды Португалии U21 в матче первого тура группового раунда чемпионате Европы 2023 года.

Матч Грузия U21 – Португалия U21 проходит в эти минуты, счёт на момент выхода новости — 2:0 в пользу грузинской сборной. На 37-й минуте отличился Гиорги Гагуа, а на первой компенсированной к тайму минуте результативный удар нанёс Сазонов. Ассистентом в обоих эпизодах выступил Георгий Цитаишвили.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Грузия U21
Окончен
2 : 0
Португалия U21
1:0 Гагуа – 37'   2:0 Сазонов – 45+1'
Удаления: нет / Араужу – 76'

Напомним, турнир проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперниками молодёжной команды Грузии, кроме Португалии, являются сборные Бельгии и Нидерландов.

Сазонов принял участие в 33 официальных матчах за «Динамо» в минувшем сезоне.

Материалы по теме
Украина — Хорватия: жёлто-синие вышли вперёд в матче молодёжного Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023