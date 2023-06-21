Защитник «Динамо» Сазонов забил португальцам на молодёжном Евро
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Защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Саба Сазонов забил гол в ворота команды Португалии U21 в матче первого тура группового раунда чемпионате Европы 2023 года.
Матч Грузия U21 – Португалия U21 проходит в эти минуты, счёт на момент выхода новости — 2:0 в пользу грузинской сборной. На 37-й минуте отличился Гиорги Гагуа, а на первой компенсированной к тайму минуте результативный удар нанёс Сазонов. Ассистентом в обоих эпизодах выступил Георгий Цитаишвили.
U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Грузия U21
Окончен
2 : 0
Португалия U21
1:0 Гагуа – 37' 2:0 Сазонов – 45+1'
Удаления: нет / Араужу – 76'
Напомним, турнир проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперниками молодёжной команды Грузии, кроме Португалии, являются сборные Бельгии и Нидерландов.
Сазонов принял участие в 33 официальных матчах за «Динамо» в минувшем сезоне.
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