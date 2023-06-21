Защитник «Динамо» Сазонов забил португальцам на молодёжном Евро

Защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Саба Сазонов забил гол в ворота команды Португалии U21 в матче первого тура группового раунда чемпионате Европы 2023 года.

Матч Грузия U21 – Португалия U21 проходит в эти минуты, счёт на момент выхода новости — 2:0 в пользу грузинской сборной. На 37-й минуте отличился Гиорги Гагуа, а на первой компенсированной к тайму минуте результативный удар нанёс Сазонов. Ассистентом в обоих эпизодах выступил Георгий Цитаишвили.

Напомним, турнир проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперниками молодёжной команды Грузии, кроме Португалии, являются сборные Бельгии и Нидерландов.

Сазонов принял участие в 33 официальных матчах за «Динамо» в минувшем сезоне.