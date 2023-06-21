Билялетдинов: от формы Дзюбы будет зависеть успех «Локомотива» на старте следующего сезона

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. По мнению бывшего хавбека сборной России, от формы 34-летнего нападающего на старте следующего сезона будет зависеть успех железнодорожников в чемпионате.
«Самое главное для «Локомотива» — не попасть в такую же яму, как в начале прошлого сезона. Как показала практика, оттуда очень тяжело выбираться. Много надежд на Дзюбу. От его формы будет зависеть успех «Локомотива» на старте следующего сезона.
Но, конечно, в «Локомотиве» сейчас есть и другие игроки, которые способны делать разницу на поле. Пиняев и Глушенков уже полностью заматерели и должны провести следующий сезон ещё лучше. У команды есть ресурсы для самых больших задач. Посмотрим, как этими ресурсами распорядится тренерский штаб», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
Напомним, «Локомотив» занял восьмое место в минувшем сезоне чемпионата России, набрав 45 очков. Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой. 34-летний форвард провёл за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
- 21 июня 2023
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