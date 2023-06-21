Хиддинк: сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о работе с российской национальной командой.

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол! Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Хиддинк возглавлял сборную России на протяжении четырёх лет (с 2006 по 2010 год). Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы 2008 года, где дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали соревнования. 25 декабря 2008-го «за заслуги в области физкультуры и спорта» Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».