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Мостовой: найти игроков уровня Малкома можно, если бы в клубах РПЛ люди понимали в футболе

Мостовой: найти игроков уровня Малкома можно, если бы в клубах РПЛ люди понимали в футболе
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Бывший полузащитник «Спартака» и футбольный эксперт Александр Мостовой порассуждал о необходимом усилении для команд-конкурентов «Зенита».

«Сейчас часто спрашивают про усиление для «Спартака». Почему все хотят ему помочь? Никто не спрашивает про проблемные позиции «Урала» или «Ахмата». А им требуются усиления, чтобы улучшать показатели. А в «Спартаке» всё нормально. Но от хорошего футболиста никто не откажется. В команде есть специалисты, которые должны искать новых игроков.

Если «Зенит» останется в том же составе, то всем командам, которые создают интригу в чемпионате, необходимо искать усиление. Другое дело, что футболистов уровня Дугласа, Малкома и Вендела трудно найти. Но это возможно и можно сделать, несмотря на трудности с покупкой футболистов из Европы, если бы в клубных селекционных отделах РПЛ люди хорошо разбирались и понимали в футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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