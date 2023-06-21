Молодёжная сборная Грузии переиграла португальцев в стартовом туре Евро

Завершился матч 1-го тура группы А молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором встречались сборные Грузии и Португалии. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу грузинской команды.
Результат был сделан в первом тайме. На 37-й минуте отличился Гиорги Гагуа, а в компенсированное время результативный удар головой нанёс игрок московского «Динамо» Саба Сазонов, замкнувший подачу от углового флажка. Ассистентом в обоих эпизодах выступил Георгий Цитаишвили. На 76-й минуте Португалия осталась в меньшинстве после удаления защитника Томаша Араужу.
По итогам первого тупа Грузия возглавила группу А с тремя очками в активе, финалист минувшего розыгрыша, Португалия, замыкает квартет. Следующий матч на турнире команда Грузии проведёт 24 июня с Бельгией, а Нидерланды во втором туре сыграют с Португалией.
Напомним, чемпионат Европы среди молодёжных команд проходит на полях Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
- 21 июня 2023
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