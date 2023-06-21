У «ПСЖ» есть опция выкупа Симонса за € 6 млн в течение июля

У «ПСЖ» есть пункт об обратном выкупе полузащитника ПСВ Ксави Симонса за € 6 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, данная опция может быть активирована с 1 по 31 июля этого года. При этом окончательное решение останется за 20-летним игроком. В данный момент он ждёт информацию от «ПСЖ».

Сообщается, что ряд английских грандов, таких, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», а также немецкий «Лейпциг» заинтересованы в приобретении молодого хавбека и внимательно следят за ситуацией.

В сезоне-2022/2023 на счету Симонса 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.

Ранее стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.