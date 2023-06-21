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Сандро Тонали подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом» – источник

Сандро Тонали подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом» – источник
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По условиям контракта зарплата хавбека в клубе английской Премьер-лиги составит € 7 млн в год. Ранее появилась информация, что «Ньюкасл» предложил «Милану» за переход итальянца около € 50 млн.

В минувшем сезоне Тонали сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счёт десять результативных передач. Итальянец стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Через год «россонери» выкупили полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.

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