«ПСЖ» не желает платить за Осимхена требуемые € 180 млн

«Наполи» запросил у «ПСЖ» € 180 млн за нападающего своей команды Виктора Осимхена. Парижане не желают расставаться с такой суммой, сообщает Le Parisien.
По информации источника, руководство «партенопейцев» пересмотрело трансферную стоимость нигерийского форварда. Если раньше с ним были готовы расстаться за € 150 млн, то теперь боссы неаполитанцев хотят выручить с продажи ключевого игрока не менее € 180 млн.
Сообщается, что «ПСЖ» не понравилось подобное решение «Наполи». Теперь парижане не планируют делать предложение о покупке нигерийца.
В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.
Ранее сообщалось об определённой договорённости между «Наполи» и Осимхеном.
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