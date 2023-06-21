«Милан» близок к подписанию контракта с Маркусом Тюрамом

«Милан» уверен в успехе переговоров с представителями форварда сборной Франции Маркуса Тюрама, который может перейти в итальянский клуб на правах свободного агента. «Россонери» готовы платить нападающему € 5 млн в год, не считая бонусов, сообщает Николо Скира.

Напомним, нападающий «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Маркус Тюрам по окончании сезона покинет «Боруссию» на правах свободного агента. На 25-летнего француза претендуют «Милан», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», а также испанские и французские клубы.

25-летний Маркус Тюрам выступает за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) с 2019 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 30 матчах немецкой Бундеслиги. К ним Тюрам смог добавить три гола и один голевой пас в двух встречах Кубка Германии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист сыграл пять матчей за сборную Франции, отметившись в них двумя результативными передачами.