«Барселона» выставила Гарсию на трансфер

«Барселона» приняла решение расстаться с центральным защитником Эриком Гарсией, сообщает AS.
По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави совместно с руководством клуба приняли окончательное решение о продаже 22-летнего защитника — молодой испанец выставлен на трансфер. Любой клуб может подписать его за € 10 млн
Гарсия забивает в ворота «Севильи» в матче 4-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Испанец перешёл в стан сине-гранатовых из «Манчестер Сити» два года назад. В сезоне-2022/2023 на счету Гарсии 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось об интерес к Гарсии со стороны «Интера».
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