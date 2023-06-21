«Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Аякса» Тимбера

«Арсенал» может подписать защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб ищет игрока, способного выступать на позициях центрального и правого защитника, а также, при необходимости, на позиции опорного полузащитника. Тимбер лучше всех подходит под эти критерии.

Сообщается, что «Аякс» желает выручить с продажи своего футболиста больше, чем € 34 млн, которые готов заплатить за игрока «Арсенал». Амстердамцев устроила бы сумма в размере € 57 млн. Переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Тимбера 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее сообщалось о согласовании перехода форварда «Челси» Кая Хаверца в «Арсенал».