«Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Аякса» Тимбера

«Арсенал» может подписать защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб ищет игрока, способного выступать на позициях центрального и правого защитника, а также, при необходимости, на позиции опорного полузащитника. Тимбер лучше всех подходит под эти критерии.
Сообщается, что «Аякс» желает выручить с продажи своего футболиста больше, чем € 34 млн, которые готов заплатить за игрока «Арсенал». Амстердамцев устроила бы сумма в размере € 57 млн. Переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Тимбера 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
Ранее сообщалось о согласовании перехода форварда «Челси» Кая Хаверца в «Арсенал».
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