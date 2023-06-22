Источник: Юран останется в «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран продолжит руководить нижегородской командой в следующем сезоне, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, по итогам заседания совета директоров клуба, губернатор Глеб Никитин принял решение продлить контракт Юрана на сезон-2023/2024. Основная причина такого выбора нижегородцев — сохранение команды в элите российского футбола.

Сообщается, что стратегия «Пари НН» в ближайшее время не изменится: в первую очередь ставка будет делаться на развитие молодых игроков. Однако опытные футболисты в команде тоже будут присутствовать.

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле этого года. Под руководством 54-летнего специалиста нижегородская команда смогла сохранить прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Родину» (3:2 по сумме двух встреч).