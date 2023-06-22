Источник: Юран останется в «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран продолжит руководить нижегородской командой в следующем сезоне, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».
По информации источника, по итогам заседания совета директоров клуба, губернатор Глеб Никитин принял решение продлить контракт Юрана на сезон-2023/2024. Основная причина такого выбора нижегородцев — сохранение команды в элите российского футбола.
Сообщается, что стратегия «Пари НН» в ближайшее время не изменится: в первую очередь ставка будет делаться на развитие молодых игроков. Однако опытные футболисты в команде тоже будут присутствовать.
Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле этого года. Под руководством 54-летнего специалиста нижегородская команда смогла сохранить прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Родину» (3:2 по сумме двух встреч).
- 22 июня 2023
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:06
-
00:06
- 21 июня 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:42
-
23:29
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:18
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:07