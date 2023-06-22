Керк воспользовался специальным правилом ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом»

27-летний нидерландский нападающий «Локомотива» Гирано Керк воспользовался специальным правилом ФИФА и приостановил свой договор с «Локомотивом», сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Срок действия контракта Керка с железнодорожниками рассчитан до лета 2025-го года. Последние полгода футболист провёл на правах аренды в «Антверпене», с которым выиграл чемпионат Бельгии. Керк провёл 12 матчей, забил 4 гола и отдал две голевых передачи. Стоимость вингера по данным Transfermarkt оценивает в € 4 млн.

Сообщается, что агент футболиста отказался комментировать причины такого решения Керка. В то же время «Локомотив» подтвердил получение соответствующего уведомления.

Напомним, в прошлом году ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам, работающим в России и на Украине, приостанавливать действие своих трудовых договоров в связи с началом СВО. Первоначально специальное правило действовало до 30 июня 2023 года, но весной действие опции продлили ещё на год.