«Торпедо» на предсезонном сборе сыграет со «Спартаком»
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Московское «Топредо» на предсезонном сборе проведёт пять контрольных матчей. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.
Календарь контрольных матчей «Торпедо» (время — московское):
24 июня, 12:30. «Торпедо» — «Торпедо-2»;
30 июня, 11:00. «Торпедо» — «Нефтехимик»;
1 июля, 10:00. «Торпедо» — «Акрон»;
5 июля, 17:00. «Торпедо» — «Спартак»;
8 июля. «Торпедо» — «Рубин».
Отмечается, что матчи с «Торпедо-2», «Нефтехимиком» и «Спартаком» пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться в прямом эфире.
Автозаводцы завершили сезон-2022/2023 на последнем, 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 30 матчей. Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.
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