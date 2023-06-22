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«Торпедо» на предсезонном сборе сыграет со «Спартаком»

«Торпедо» на предсезонном сборе сыграет со «Спартаком»
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Московское «Топредо» на предсезонном сборе проведёт пять контрольных матчей. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.

Календарь контрольных матчей «Торпедо» (время — московское):

24 июня, 12:30. «Торпедо» — «Торпедо-2»;
30 июня, 11:00. «Торпедо» — «Нефтехимик»;
1 июля, 10:00. «Торпедо» — «Акрон»;
5 июля, 17:00. «Торпедо» — «Спартак»;
8 июля. «Торпедо» — «Рубин».

Отмечается, что матчи с «Торпедо-2», «Нефтехимиком» и «Спартаком» пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться в прямом эфире.

Автозаводцы завершили сезон-2022/2023 на последнем, 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 30 матчей. Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.

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