«Торпедо» на предсезонном сборе сыграет со «Спартаком»

Московское «Топредо» на предсезонном сборе проведёт пять контрольных матчей. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев.

Календарь контрольных матчей «Торпедо» (время — московское):

24 июня, 12:30. «Торпедо» — «Торпедо-2»;

30 июня, 11:00. «Торпедо» — «Нефтехимик»;

1 июля, 10:00. «Торпедо» — «Акрон»;

5 июля, 17:00. «Торпедо» — «Спартак»;

8 июля. «Торпедо» — «Рубин».

Отмечается, что матчи с «Торпедо-2», «Нефтехимиком» и «Спартаком» пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться в прямом эфире.

Автозаводцы завершили сезон-2022/2023 на последнем, 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 30 матчей. Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.