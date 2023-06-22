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Объявлены номинанты на награду лучшему спортсмену ESPY 2023

Объявлены номинанты на награду лучшему спортсмену ESPY 2023
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Объявлены номинанты на награду лучшему спортсмену премии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) 2023. Об этом сообщил USA TODAY.

В число номинантов вошли сербский баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич, американский бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Аарон Джадж, американский квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

Лучший спортсмен, ESPY 2023:

— Никола Йокич, «Денвер Наггетс»;
— Аарон Джадж, «Нью-Йорк Янкиз»;
— Патрик Махоумс, «Канзас-Сити Чифс»;
— Лионель Месси, «Интер Майами», сборная Аргентины.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира — 2022 в составе сборной Аргентины, а Никола Йокич с «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА.

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