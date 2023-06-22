Источник: «Краснодар» ведёт переговоры о переходе нападающего сборной Колумбии
Поделиться
Нападающий аргентинского «Тальереса» и сборной Колумбии Диего Валоес может перейти в «Краснодар». Российский клуб ведёт переговоры о трансфере футболиста. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Отмечается, что аргентинцы хотят выручить за форварда € 7 млн, а «Краснодар», в свою очередь, рассчитывает уложиться в € 5 млн. По информации источника, российский клуб обратил внимание на Валоеса ещё зимой. Футболист понравился главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.
В текущем чемпионате Аргентины Валоес провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил шесть результативных передач.
«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
03:39
-
03:35
-
03:30
-
03:22
-
02:49
-
02:24
-
02:03
-
01:44
-
01:25
-
01:21
-
01:20
-
01:12
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:06
-
00:06
- 21 июня 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:42
-
23:29
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:55
Партнерский контент