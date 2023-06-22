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Источник: «Краснодар» ведёт переговоры о переходе нападающего сборной Колумбии

Источник: «Краснодар» ведёт переговоры о переходе нападающего сборной Колумбии
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Нападающий аргентинского «Тальереса» и сборной Колумбии Диего Валоес может перейти в «Краснодар». Российский клуб ведёт переговоры о трансфере футболиста. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что аргентинцы хотят выручить за форварда € 7 млн, а «Краснодар», в свою очередь, рассчитывает уложиться в € 5 млн. По информации источника, российский клуб обратил внимание на Валоеса ещё зимой. Футболист понравился главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.

В текущем чемпионате Аргентины Валоес провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил шесть результативных передач.

«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.

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