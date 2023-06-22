Защитник «Пари НН» Виктор Александров: горжусь тем, что играю в родном городе
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о подписании долгосрочного контракта с клубом прошедшей зимой. Ранее права на футболиста принадлежали казанскому «Рубину».
«Нижний Новгород – родной город для меня, и я горжусь тем, что играю дома. Благодарю за доверие руководство клуба, генерального директора Равиля Камильевича Измайлова. Меня выкупили, и теперь я полноправный игрок «Пари НН». Ну а в дальнейшем надо двигаться вперёд, своей игрой привлекая болельщиков на стадион», — приводит слова Александрова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
Нижегородский клуб сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.
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