Защитник «Пари НН» Виктор Александров: горжусь тем, что играю в родном городе

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о подписании долгосрочного контракта с клубом прошедшей зимой. Ранее права на футболиста принадлежали казанскому «Рубину».

«Нижний Новгород – родной город для меня, и я горжусь тем, что играю дома. Благодарю за доверие руководство клуба, генерального директора Равиля Камильевича Измайлова. Меня выкупили, и теперь я полноправный игрок «Пари НН». Ну а в дальнейшем надо двигаться вперёд, своей игрой привлекая болельщиков на стадион», — приводит слова Александрова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Нижегородский клуб сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.