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Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах

Основной состав казанского «Рубина» выйдет из отпуска и соберётся в Казани в конце этой недели. Летние сборы команда проведёт на своей клубной базе. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».

Отмечается, что медицинское обследование и первая тренировка запланированы на субботу, 24 июня. На сборах планируется провести четыре контрольных матча.

Календарь контрольных матчей «Рубина»:

4 июля. «Рубин» — «КАМАЗ» (Набережные Челны). Казань;

8 июля. «Торпедо» (Москва) — «Рубин». Москва;

12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов» (Самара). Казань.

Соперник подопечных Рашида Рахимова по заключительному контрольному матчу, который состоится 16 июля, будет определён позднее.

Напомним, старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 22 июля.