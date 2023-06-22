Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах
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Основной состав казанского «Рубина» выйдет из отпуска и соберётся в Казани в конце этой недели. Летние сборы команда проведёт на своей клубной базе. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».
Отмечается, что медицинское обследование и первая тренировка запланированы на субботу, 24 июня. На сборах планируется провести четыре контрольных матча.
Календарь контрольных матчей «Рубина»:
4 июля. «Рубин» — «КАМАЗ» (Набережные Челны). Казань;
8 июля. «Торпедо» (Москва) — «Рубин». Москва;
12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов» (Самара). Казань.
Соперник подопечных Рашида Рахимова по заключительному контрольному матчу, который состоится 16 июля, будет определён позднее.
Напомним, старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 22 июля.
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