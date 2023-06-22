Сёмин высказался о возможности отъезда Чалова в Европу
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Бывший главный тренер московского «Локомотва» Юрий Сёмин оценил возможность трансфера нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в один из европейских клубов. Контракт 25-летнего форварда с армейцами рассчитан до конца 2024 года.
«Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. Не особо интересно. Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье. К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Чалов провел за ЦСКА 30 матчей в чемпионате России, в которых забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 12 млн.
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