Кухарчук: мало кто может поспорить, что «Зенит» сегодня — сильнейшая команда РПЛ
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Российский полузащитник Илья Кухарчук высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Конечно, уровень футболистов «Зенита» очень высок, но здесь многое идёт от психологии. Когда футболисты уверены в себе, выигрывают, у них всё получается на поле, поэтому со стороны кажется, что они куражатся. И «Динамо» куражится в некоторых матчах, и «Локомотив» в весенней части куражился, показывал красивый футбол. Таких команд у нас предостаточно. Зависит от конкретной игры и настроения на поле у футболистов. Но мало кто может поспорить с тем, что «Зенит» сегодня — сильнейшая команда РПЛ», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».
«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России в пятый раз подряд.
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