Нигматуллин: бывают вратари, которые в серии пенальти ведут себя как зелёные юнцы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, как современным вратарям лучше всего действовать при отражении пенальти.

«Улучшить можно всё и всегда, но для этого нужны способности. Интуиция должна быть высокоразвита и умение ввести в заблуждение противника. Бывают вратари, которые в игре чувствуют себя великолепно, а в серии пенальти ведут себя как зелёные юнцы. А бывает — наоборот, когда в серии пенальти голкипер словно царь, а в игре — никакой. Никого не хочется обижать, поэтому фамилий называть не буду, но бывает, что некоторых вратарей выпускают именно под пенальти, потому что в этом аспекте игры они явно сильнее. Впрочем, в большом футболе редко бывает такая разница, что вратарь очень слаб при отражении пенальти, а в игре — силён и наоборот, но всё же такое случается», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что Нигматуллин долгое время удерживал рекорд по сухой серии в чемпионатах России — 939 минут. В 2017 году его достижение побил голкипер «Ростова» Никита Медведев, сухая серия которого продлилась 1034 минуты.