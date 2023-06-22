Нигматуллин: бывают вратари, которые в серии пенальти ведут себя как зелёные юнцы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, как современным вратарям лучше всего действовать при отражении пенальти.
«Улучшить можно всё и всегда, но для этого нужны способности. Интуиция должна быть высокоразвита и умение ввести в заблуждение противника. Бывают вратари, которые в игре чувствуют себя великолепно, а в серии пенальти ведут себя как зелёные юнцы. А бывает — наоборот, когда в серии пенальти голкипер словно царь, а в игре — никакой. Никого не хочется обижать, поэтому фамилий называть не буду, но бывает, что некоторых вратарей выпускают именно под пенальти, потому что в этом аспекте игры они явно сильнее. Впрочем, в большом футболе редко бывает такая разница, что вратарь очень слаб при отражении пенальти, а в игре — силён и наоборот, но всё же такое случается», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
Напомним, что Нигматуллин долгое время удерживал рекорд по сухой серии в чемпионатах России — 939 минут. В 2017 году его достижение побил голкипер «Ростова» Никита Медведев, сухая серия которого продлилась 1034 минуты.
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