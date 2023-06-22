Юрий Заварзин: Промеса просто объявят в розыск, и Интерпол его заберёт

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о судебном приговоре нападающему красно-белых Квинси Промесу. Нидерландский суд приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении на двоюродного брата.
«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск, и Интерпол заберёт. Выдадут ли наши Промеса или нет — это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть какие санкции могут последовать. Нужно также смотреть на условия контракта Промеса со «Спартаком». Хорошо, дадут Промесу российский паспорт и не выдадут его, а что дальше? Он же здесь не вечный, в футбол закончит играть через некоторое время и всё.
Поменялось ли мнение о Промесе? Говорят, что муж и жена — одна сатана, а они разбираются с братьями. Нам их не понять. У голландцев одна психология, а у нас другая. Они из-за куска хлеба могут в суд подать. Мама на дочку или на сына может заявление написать. У нас это в голове не укладывается», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
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