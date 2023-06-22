Мостовой объяснил нежелание российских клубов работать с ним, Кержаковым и Канчельскисом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывание бывшего главного тренера московского «Спартака» Андрея Чернышова, который заявил о нежелании российских клубов работать с некоторыми специалистами. Он назвал себя, Мостового, Андрея Канчельскиса и Александра Кержакова личностями, независимыми людьми, с которыми не хотят работать команды из РФ.

«Вы назвали три фамилии, наверное, одних из лучших футболистов в нашей истории. Туда можно добавить ещё два-три человека. Конечно, таким людям непросто, нам многие завидовали и на фоне этого хотят, чтобы мы больше ничего не добивались. И это печально, потому что нашему футболу такие люди пригодились бы.

Почему люди с деньгами не могут довериться тренеру и лезут в команду? Ходит человек с деньгами, у него их мешок или несколько, и его никто не знает. Как только он попадает в футбол, он становится известным на следующий день. А славу, власть никто не отменял, все хотят быть известными, когда к тебе бегут. Простой пример: стоит двадцать человек, из которых двое известные. И к кому подойдут журналисты? Они подойдут к известным. А у тех 18-ти мешок денег, но их никто не знает, поэтому так и происходит. Это обычное явление, они тоже хотят оторвать свой кусочек славы», — приводит слова Мостового Metaratings.

В мае Мостовой подал документы на обучение по программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА». Изучение тренерской деятельности проходит в академии Российского футбольного союза (РФС).