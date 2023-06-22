Чернышов: конкуренты не могут достать «Зенит», потому что занимаются склоками и разборками

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал почему по его мнению никто не может составить равную конкуренцию «Зениту» в российском футболе.

«Я не болельщик «Зенита», это естественно. Но то, что начинают говорить: вот, дескать, «Зенит», гегемония, у них столько денег, уровень других команд падает… Но, подождите, хочется обратиться к другим клубам, вы займитесь нормально селекцией, создайте сильные скаутские службы, возьмите на работу нормальных спортивных директоров. Пожалуйста, ездите по миру, смотрите: в Сербии много талантливых ребят, в той же Бразилии, в Южной Америке. «Зенит» же находит хороших футболистов и не за какие-то сумасшедшие деньги. Поэтому говорить о том, что «Зенит» всех покупает, а другие клубы не могут, неправильно. У московских команд, уверен, есть возможность создать конкуренцию «Зениту», надо просто поставить такую задачу, создать боеспособный коллектив.

«Зенит» последние пять лет побеждает. Но до этого же другие команды становились чемпионами России. Значит, что-то у них случилось, механизмы разладились. Внутри клубов, я слышу, постоянно какие-то склоки, конфликты. Они не футболом занимаются, а разборками. «Зенит» выбрал свой путь и идет к чемпионству, ни на кого не обращая внимания. С него надо брать пример. Никто же в Германии не жалуется на то, что есть «Бавария», которая тоже покупает сильных футболистов. Просто другие команды стараются к ней подтянуться. Вот сейчас был шанс у дортмундской «Боруссии» взять титул. Они его упустили. Что, в этом виновата «Бавария»?», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».