Станислав Магкеев рассказал, что помогает ему не уйти в депрессию

Российский защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о депрессии.
«Что помогает не уйти в депрессию? Поддержка близких. Да я и сам понимаю, что нет смысла уходить в депрессию. В моей ситуации есть один выход — пахать.
Верю ли в такое состояние, как «депрессия»? Конечно, верю. Это психология. Любой человек может надломиться и уйти в депрессию. Это нужно принять.
Футболистам после тяжёлых травм нужна ли помощь психолога? У нас в «Локо», кстати, он есть. В походе к психологу нет ничего страшного. После травмы меня к нему отравили — проверить, есть ли у меня депрессия или нет. Психолог спрашивала, как я сплю, как ем, что думаю о будущем. Она могла задавать вопросы, а я через ответы на них к чему-то приходил. Сеанс показал, что я, если так можно выразиться, в полном адеквате, всё нормально. Дополнительно таблеток мне не выписывали», – приводит слова Магкеева Sport24.
- 22 июня 2023
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