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Игорь Семшов поделился воспоминаниями о сборной России 2008 года

Игорь Семшов поделился воспоминаниями о сборной России 2008 года
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Бывший полузащитник сборной России 2008 года Игорь Семшов вспомнил о выходе в полуфинал чемпионата Европы.

«Сборную 2008 года я вспоминаю добрыми словами. Тогда, наверное, было самое лучшее время для российского футбола. Особенно приятно было видеть, сколько болельщиков переживало и радовалось за нас. Мы тогда доставили жителям нашей страны огромное удовольствие. Нам показывали и присылали видео, как в Москве люди праздновали, сколько народа переживало.

Матчи с того Евро я не пересматриваю, но смотрю отрывки. Про те времена много же пишут, фильмы снимают. Приятно, что нас не забывают. Наверное, какую-то лепту в российском футболе мы оставили.

Было приятно встретиться несколько дней назад с ребятами в Питере. Пообщались, всё обсудили, многие продолжают работать и развивать наш футбол. Жалко, что у многих не получилось приехать, тот же Хиддинк, ребята из «Зенита», которые выигрывали Кубок УЕФА, Дик Адвокат. Всё было очень быстро организовано, а у некоторых были свои планы. Для всех нас, кто играл в этой сборной, одна из самых важнейших наград — эта бронза», – приводит слова Семшова Metaratings.

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