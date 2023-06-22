Педро близок к продлению контракта с «Лацио»

Испанский вингер Педро Родригес находится в одном шаге от продления контракта с «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, новое соглашение между сторонами будет рассчитано на один сезон.
Педро, которому чуть больше чем через месяц, исполняется 36 лет, провёл в текущем сезоне чемпионата Италии 36 матвей за свой клуб. В этих играх у него четыре забитых мяча и три голевые передачи. В текущем сезоне Лиши конференций он сыграл три встречи и забил один мяч. Его текущее соглашения заканчивается в конце июня.
Напомним, Педро стал первым с 1981 года футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио» или наоборот. Последним футболистом, проделавшим путь из одного римского клуба в другой, был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.
- 22 июня 2023
-
06:45
-
06:32
-
06:20
-
06:19
-
05:54
-
05:51
-
05:29
-
05:25
-
05:19
-
05:03
-
04:55
-
04:38
-
04:36
-
04:18
-
04:04
-
04:01
-
03:52
-
03:50
-
03:39
-
03:35
-
03:30
-
03:22
-
02:49
-
02:24
-
02:03
-
01:44
-
01:25
-
01:21
-
01:20
-
01:12
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30