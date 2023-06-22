Педро близок к продлению контракта с «Лацио»

Испанский вингер Педро Родригес находится в одном шаге от продления контракта с «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, новое соглашение между сторонами будет рассчитано на один сезон.

Педро, которому чуть больше чем через месяц, исполняется 36 лет, провёл в текущем сезоне чемпионата Италии 36 матвей за свой клуб. В этих играх у него четыре забитых мяча и три голевые передачи. В текущем сезоне Лиши конференций он сыграл три встречи и забил один мяч. Его текущее соглашения заканчивается в конце июня.

Напомним, Педро стал первым с 1981 года футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио» или наоборот. Последним футболистом, проделавшим путь из одного римского клуба в другой, был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.