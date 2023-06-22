Минасян: Захарян хочет повторить путь Кварацхелии, который через Грузию перешёл в «Наполи»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо».
«Переход Захаряна в чемпионат Армении может стать шагом вперёд для его будущего. Просто так играть в Армении ему нет смысла. Может быть, он хочет повторить путь Хвичи Кварацхелии, который через Грузию перешёл в «Наполи», – приводит слова Минасяна Metaratings.
Ввиду того, что переходы из клубов РПЛ в команды европейских чемпионатов осложнены, Захарян может перейти в армянскую команду. В нём заинтересован «Урарту», действующий чемпион Армении, стало известно ранее.
20-летний Захарян в прошедшем сезоне сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми действует ещё один сезон.
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