Магкеев: было сразу видно, что у Кварацхелии большой потенциал

Российский защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Было сразу видно, что у пацана большой потенциал. Но на тот момент было трудно представить, что он станет лидером «Наполи» и будет разрывать в Серии А.
Ему часто доставалось в «Локо» из-за дриблинга? Это нормально. Когда молодой пацан обыгрывает 30-летнего, должен быть готов, что в него вкатятся. Хвиче много от кого прилетало. В то время никто себе такого, как он, не позволял. Но Палыч никому ничего не запрещал — ни финтить Хвиче, ни ребятам фолить на нём», – приводит слова Магкеева Sport24.
Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А за сезон-2022/2023, сообщается на сайте Transfermarkt. Стоимость лучшего игрока Серии А прошедшего сезона повысилась на € 70 млн. Теперь он стоит € 85 млн.
- 22 июня 2023
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