Луис Альберто и Фелипе Андерсон близки к продлению контрактов с «Лацио»
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Испанский полузащитник Луис Альберто и бразильский вингер Фелипе Андерсон могут продлить свои соглашения с «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, игроки и сам клуб готовы продлить свои контрактные соглашения до конца сезона-2026/2027. Зарплата Альберто составляет € 4 млн в год плюс бонусы, а Андерсон зарабатывает € 3,2 млн в год.
Луис Альберто в текущем сезоне принял участие всего в 44 матчах. На его счету семь голов и восемь результативных передач во всех турнирах. В среднем ему нужно 445 минут на один гол.
Фелипе Андерсон сыграл 50 матчей за текущий сезон. На его счету 12 голов и девять голевых пасов во всех турнирах. Бразильцу на один гол требуется 327 минут.
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