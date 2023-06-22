Луис Альберто и Фелипе Андерсон близки к продлению контрактов с «Лацио»

Испанский полузащитник Луис Альберто и бразильский вингер Фелипе Андерсон могут продлить свои соглашения с «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, игроки и сам клуб готовы продлить свои контрактные соглашения до конца сезона-2026/2027. Зарплата Альберто составляет € 4 млн в год плюс бонусы, а Андерсон зарабатывает € 3,2 млн в год.

Луис Альберто в текущем сезоне принял участие всего в 44 матчах. На его счету семь голов и восемь результативных передач во всех турнирах. В среднем ему нужно 445 минут на один гол.

Фелипе Андерсон сыграл 50 матчей за текущий сезон. На его счету 12 голов и девять голевых пасов во всех турнирах. Бразильцу на один гол требуется 327 минут.