Романо: «Манчестер» сделает ещё одно предложение по Маунту, «Челси» готов на компромисс

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» сделает ещё одно предложение «Челси» по покупке полузащитника Мэйсона Маунта.

Напомним, вчера стало известно, что «аристократы» отклонили второе предложение «Юнайтед» на сумму € 58,5 млн. Несмотря на отказ, «красные дьяволы» продолжают попытки покупки игрока. «Челси» готов пойти на компромисс и отпустит футболиста, если «Манчестер» заплатит сумму в районе € 70-75 млн.

Мэйсон Маунт — воспитанник академии «Челси». За первую команду синих английский хавбек играет с 2017 года. В завершившемся сезоне-2022/2023 он провёл 24 игры за синих в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. Летом 2024 года контракт Мэйсона подойдёт к концу.