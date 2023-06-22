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Романо: «Манчестер» сделает ещё одно предложение по Маунту, «Челси» готов на компромисс

Романо: «Манчестер» сделает ещё одно предложение по Маунту, «Челси» готов на компромисс
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» сделает ещё одно предложение «Челси» по покупке полузащитника Мэйсона Маунта.

Напомним, вчера стало известно, что «аристократы» отклонили второе предложение «Юнайтед» на сумму € 58,5 млн. Несмотря на отказ, «красные дьяволы» продолжают попытки покупки игрока. «Челси» готов пойти на компромисс и отпустит футболиста, если «Манчестер» заплатит сумму в районе € 70-75 млн.

Мэйсон Маунт — воспитанник академии «Челси». За первую команду синих английский хавбек играет с 2017 года. В завершившемся сезоне-2022/2023 он провёл 24 игры за синих в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. Летом 2024 года контракт Мэйсона подойдёт к концу.

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