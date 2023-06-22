«Бавария» сегодня объявит о подписании экс-игрока «Боруссии» Рафаэла Геррейру

Мюнхенская «Бавария» сегодня подпишет контракт с бывшим защитником дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.
По информации Плеттенберга, Геррейру сегодня же пройдёт медицинское обследование и после подпишет соглашение с новым клубом. Контракт между игроком и клубом будет действовать до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2022/2023 на счету Геррейру 37 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. Португальский защитник выступал за «шмелей» на протяжении семи лет (с 2017 года). Он завоевал с командой два Кубка и один Суперкубок Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 22 июня 2023
-
08:04
-
07:48
-
07:35
-
07:23
-
06:52
-
06:52
-
06:45
-
06:32
-
06:20
-
06:19
-
05:54
-
05:51
-
05:29
-
05:25
-
05:19
-
05:03
-
04:55
-
04:38
-
04:36
-
04:18
-
04:04
-
04:01
-
03:52
-
03:50
-
03:39
-
03:35
-
03:30
-
03:22
-
02:49
-
02:24
-
02:03
-
01:44
-
01:25
-
01:21
-
01:20