«Бавария» сегодня объявит о подписании экс-игрока «Боруссии» Рафаэла Геррейру

Мюнхенская «Бавария» сегодня подпишет контракт с бывшим защитником дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

По информации Плеттенберга, Геррейру сегодня же пройдёт медицинское обследование и после подпишет соглашение с новым клубом. Контракт между игроком и клубом будет действовать до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2022/2023 на счету Геррейру 37 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. Португальский защитник выступал за «шмелей» на протяжении семи лет (с 2017 года). Он завоевал с командой два Кубка и один Суперкубок Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.