Дмитрий Бородин: чемпионат России очень сильно выровнялся, только «Зенит» над всеми

Тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин высказал своё мнение об уровне команд Российской Премьер-лиги. Бородин заявил, что все команды, кроме «Зенита» выровнялись по уровню.

«Чемпионат очень сильно выровнялся. Я не беру «Зенит», потому что он стоит над всеми, он может позволить себе расслабиться, сыграть не в полную даже силу, потому что уровень футболистов порой позволяет. Но если надо решить задачу – мобилизуется. Сколько было игр, когда они проигрывали по ходу, но сравнивали и вырывали победы. Класс – есть класс.

А все остальные соперники… Тот же ЦСКА проигрывал «Торпедо», и кто там только не терял очки с аутсайдерами. Так что, кто ровнее пройдет чемпионат, тот и займёт места повыше», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».