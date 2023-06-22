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Юран останется в «Пари НН», расследование в отношении тренера Цуренко. Главное к утру

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран продолжит руководить нижегородской командой в следующем сезоне, украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что WTA начала расследование в отношении её тренера Никиты Власова, стали известны хоккеисты, введённые в Зал славы НХЛ в 2023 году, в список не попал ни один россиянин. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Юран останется в «Пари Нижний Новгород».

2. WTA начала расследование в отношении тренера Леси Цуренко.

3. НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году.

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