Юран останется в «Пари НН», расследование в отношении тренера Цуренко. Главное к утру

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран продолжит руководить нижегородской командой в следующем сезоне, украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что WTA начала расследование в отношении её тренера Никиты Власова, стали известны хоккеисты, введённые в Зал славы НХЛ в 2023 году, в список не попал ни один россиянин. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Юран останется в «Пари Нижний Новгород».
2. WTA начала расследование в отношении тренера Леси Цуренко.
3. НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году.
4. Сандро Тонали подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом» — источник.
5. В ЦСКА опровергли интерес «Галатасарая» к Фёдору Чалову.
6. Соболенко вошла в число номинантов на премию ESPY 2023 в категории лучший игрок в теннис.
7. Хавбек Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в «Блэкберн».
8. Ислам Махачев стал номинантом ESPN на звание бойца года в UFC.
9. Квинси Промес продал пентхаус диджею Мартину Гарриксу за € 2,5 млн.
10. Войнаровски: «Селтикс» и «Уизардс» договорились об обмене Кристапса Порзингиса.
- 22 июня 2023
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