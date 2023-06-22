«Не могу представить себя без тебя». Неймар публично извинился за измены

Нападающий «ПСЖ» Неймар публично извинился перед своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди за измены, сообщив, что принял решение сделать это публично после того, как их личная жизнь получила общественную огласку.

«Делаю это ради нас обоих и нашей семьи. Оправдываюсь за то, чему нет оправдания. Ты нужна мне в нашей жизни.

Я видел, как тебе было тяжело, как ты страдала и хотела быть рядом со мной. Меня не было. Я допустил ошибку. Я поступил неправильно.

Могу сказать, что совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Только я несу ответственность за ошибки в личной жизни, в общении с семьёй и друзьями…

Всё это обрушилось на одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, о которой я мечтал, которая было рядом со мной. Матерью моего ребёнка. Это коснулось моей семьи в такой особенный момент, как материнство.

Я уже извинился за свои ошибки, но чувствую необходимость публично подтвердить это. Если личное дело стало достоянием общественности, извинения должны быть публичными.

Не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но я уверен, что хочу попытаться», — написал Неймар в своих социальных сетях.

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