Энрике потребовал от Неймара безупречного образа жизни. Бразильца могут отпустить из «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике, который в ближайшее время может возглавить «ПСЖ», провёл телефонную беседу с нападающим парижан Неймаром. Об этом сообщает «твиттер» PSG Community.
По информации источника, Энрике потребовал от Неймара безупречного образа жизни, как на поле, так и за его пределами. Также испанский специалист сообщил бразильцу, что хотел бы сохранить его в составе «ПСЖ», однако если нападающий захочет покинуть клуб, тренер не будет возражать.
Энрике также не планирует пытаться сохранить какого-либо игрока, если тот захочет уйти из «ПСЖ», независимо от статуса футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Неймар получил разрешение от своей девушка на измены. Сам бразилец публично извинился перед своей возлюбленной.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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