Экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков объявил о решении завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 35 лет.
«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Хочу сказать спасибо тренерам — каждый из вас вложил в меня свою частичку! Всем партнёрам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни! Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвёл! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных. Я вас очень люблю!
Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо». Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» — написал Рыков в своих социальных сетях.
Последним клубом Рыкова стала московская «Родина». Также футболист играл за «Томь», «Урал», «Мордовию», «Торпедо» и другие команды.
- 22 июня 2023
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