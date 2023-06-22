Руслан Нигматуллин: может, с приходом Олега Малышева в «Спартаке» настанет новая эпоха

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о назначении нового генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

«Частая смена руководства никогда ни к чему хорошему не приводила! Думаю, что в «Спартаке» это связано с поиском идеальной кандидатуры, которая пока ещё не появилась. Красно-белым хочется конкурировать с «Зенитом» за золотые медали. В этом сезоне — провал! Возможно, совет директоров и владелец посчитали, что это ошибка генерального директора команды. Радует, что у Малышева есть опыт в спортивной индустрии. Поживём — увидим. Время покажет, насколько будет удачным новый эксперимент «Спартака». В клубе в этом году было мало положительных моментов. Ситуация с Промесом добавляет имиджевых проблем. Может быть, с приходом Олега Малышева настанет новая эпоха. Главное — ничего не испортить и сделать лучше!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.