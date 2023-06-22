Каррагер — о трансферах в Саудовскую Аравию: они хотят захватить футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался против перехода европейских звёзд в лигу Саудовской Аравии. Это произошло в связи с новостями о близком переходе хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в один из саудовских клубов.

«Бернарду Силва находится на пике карьеры и является одним из лучших игроков Европы последних пяти лет! Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала игроков за 30. Немного переживал из-за трансферов игроков не топ-уровня (Рубен Невеш). Но если этот трансфер Бернарду произойдёт, то это изменит правила игры.

Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксёрские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание репутации через спорт необходимо остановить!» – написал Каррагер в социальных сетях, отметив в посте аккаунты АПЛ и УЕФА.