Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мак Аллистер рассказал об эмоциональной речи Месси перед финалом ЧМ-2022

Мак Аллистер рассказал об эмоциональной речи Месси перед финалом ЧМ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал о речи, которую произнёс капитан аргентинцев Лионель Месси перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Лео был тем, кто решил взять слово в раздевалке, и мы все собрались вместе. Разговор перед финалом был очень эмоциональным. По-моему, Дибу (Эмилиано Мартинес, вратарь сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата») даже заплакал. Ты становишься очень мотивированным, зная, что играешь рядом с величайшим игроком в истории и с 10 людьми, которые тебе как семья», — приводит слова Мак Аллистера «твиттер» All About Argentina со ссылкой на журналистку Софи Мартинес Матеос.

В решающей игре чемпионата мира Месси оформил голевой дубль.

Материалы по теме
Эмилиано Мартинес — о победе на ЧМ: я чувствую, что прошёл футбол

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023