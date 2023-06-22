Мак Аллистер рассказал об эмоциональной речи Месси перед финалом ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал о речи, которую произнёс капитан аргентинцев Лионель Месси перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Лео был тем, кто решил взять слово в раздевалке, и мы все собрались вместе. Разговор перед финалом был очень эмоциональным. По-моему, Дибу (Эмилиано Мартинес, вратарь сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата») даже заплакал. Ты становишься очень мотивированным, зная, что играешь рядом с величайшим игроком в истории и с 10 людьми, которые тебе как семья», — приводит слова Мак Аллистера «твиттер» All About Argentina со ссылкой на журналистку Софи Мартинес Матеос.

В решающей игре чемпионата мира Месси оформил голевой дубль.

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