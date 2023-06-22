Гравенберх назвал причину, по которой может покинуть «Баварию»
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Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что в летнее трансферное окно не планирует покидать мюнхенский клуб и хочет проявить себя именно в этой команде, сообщает ESPN.
Футболист сказал, что может покинуть клуб в случае, если будет получать недостаточно игрового времени. Сейчас в голландце заинтересован ряд топ-клубов Европы.
Гравенберх перешёл в «Баварию» из «Аякса» прошлым летом. Он провёл за клуб 27 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего на счету игрока 140 сыгранных матчей, 15 голов и 24 ассиста в рамках национальных чемпионатов.
В начале июня сообщалось, что одним из основных претендентов на хавбека является «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в € 30 млн.
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