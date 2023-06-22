Рыбус: знал, что не буду играть за Польшу, оставшись в России. Для меня главное — семья

Бывший защитник нескольких российских клубов Мацей Рыбус рассказал, почему принял решение продолжать выступления в чемпионате России, несмотря на то что из-за этого его перестали вызывать в сборную Польши. Футболист заявил, что ставит интересы своей семьи превыше всего.

«Тяжёлая тема. Не хочу о ней говорить. Я согласился с тем, что всё идёт так, как есть. Для меня семья — самое главное в жизни. Для каждого мужчины важно, чтобы его семья была счастлива.

Я сыграл 66 матчей за сборную Польши. И счастлив, что был полезен национальной команде. Но в тот момент понимал, что я уже запасной игрок в клубе. Это даже не политическая тема. Не думаю, что с тем игровым временем я мог бы выступать за сборную. Всё-таки, чтобы получить вызов, надо постоянно играть в клубе.

Я сам принял решение остаться в России. Знал, что из-за этого не буду играть в сборной. Но я так решил. Для меня семья всегда была на первом месте.

Я мог уехать в другую страну, у меня были предложения. Но у меня есть своя голова. Не буду никому ничего доказывать, никого слушать. Я так решил сам и сам несу ответственность за это», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Последний матч за сборную Польши Рыбус сыграл в ноябре 2021 года. 33-летний защитник не играл за национальную команду на чемпионате мира 2022 года в Катаре.