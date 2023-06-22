Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в «Сочи»

Новый нападающий «Сочи» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в южный клуб. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив», с которым расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

«Какие ощущения, когда сменил Москву на Сочи? Мне Сочи ближе. Я долгое время жил в Краснодаре, климат и край мне ближе. Погода, климат, всё супер.

Почему выбрал «Сочи»? Мы пообщались с руководством, когда все стороны заинтересованы, особенно главный тренер, поэтому я сделал свой выбор.

Переход в «Сочи» — это вызов? Нет, это не как вызов. Просто хочу воплотить в жизнь все свои лучшие качества на поле. Усердно тренироваться, работать и приносить результат команде. К конкуренции отношусь абсолютно спокойно, это обычное дело для спорта. В любом виде спорта есть конкуренция. Это движение вперёд.

Планку [по забитым голам] я ставить не буду, но поставил цель, что от игры к игре буду выходить максимально качественно и заряжено, помогать команде. Тогда надеюсь, что и мои личные результаты тоже пойдут вверх», — сказал Игнатьев в видео на клубном YouTube-канале «Сочи».