В РФС назвали ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень. Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
«В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остаётся возвращение национальных команд на международный уровень», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.
Что именно сказал Клемент?
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