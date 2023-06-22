Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС назвали ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень

В РФС назвали ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень. Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

«В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остаётся возвращение национальных команд на международный уровень», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.

Что именно сказал Клемент?
УЕФА: верим, что скоро российские команды снова будут играть на международной арене
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023