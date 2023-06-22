В РФС назвали ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень. Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

«В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остаётся возвращение национальных команд на международный уровень», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.