«Пахтакор», «Навбахор» и минское «Динамо» хотят арендовать Эркинова у «Торпедо»

«Пахтакор», «Навбахор» и минское «Динамо» хотят арендовать полузащитника «Торпедо» Хожимата Эркинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Эркинова три варианта, «Торпедо» ждёт его решения, хотя и не возражает, чтобы он провёл следующий сезон в составе чёрно-белых», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 Эркинов провёл за «Торпедо» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одним результативным пасом. Также на его счету четыре игры в Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего узбекского футболиста в € 500 тысяч.

Напомним, по итогам минувшего сезона московское «Торпедо» напрямую вылетело из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.