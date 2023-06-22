Гюндоган сможет бесплатно уйти из «Барсы», если его не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган настоял на включении в контракт с «Барселоной» условие ухода в случае, если хавбека не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги. Несмотря на заверения сине-гранатовых, что клуб сделает всё необходимое для регистрации игрока, Гюндоган хочет получить официальные гарантии, сообщает Diario Sport.
В контракте прописано, что «Барселона» зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона Ла Лиги (ориентировочно 11-13 августа). Если этого не произойдет, немецкий футболист получит право бесплатно покинуть клуб.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Илкай Гюндоган провёл 31 матч, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Вместе с «Манчестер Сити» хавбек завоевал чемпионский требл: «горожане» стали чемпионами Англии, выиграли Кубок Англии и одержали победу в Лиге чемпионов.
- 22 июня 2023
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