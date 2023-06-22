Непомнящий: слова о возвращении российского футбола на международную арену — просто слова

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Сильно сомневаюсь в возможности возвращения российского футбола на международную арену в ближайшее время. И не только в ближайшее — пока не закончится СВО, ничего в позитивном смысле не случится. Слова представителей ФИФА, УЕФА и РФС — нормальные слова для чиновников, которые создают видимость работы. Даже если УЕФА разрешит, то сомневаюсь, что кто-то согласится играть. Всё будет зависеть от местных политических деятелей. Всё это просто слова», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.