«Милану» интересен игрок «АЗ Алкмар» Тейьяни Рейндерс

«Милан» рассматривает возможность приобретения голландского хавбека Тейьяни Рейндерса из «АЗ Алкмар», сообщает Джанлука Ди Марцио. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли дал согласие на этот трансфер, но официальных предложений клуб пока не делал.

Сообщается, что «АЗ Алкмар» хочет получить за полузащитника € 18 млн. Клуб уже отклонил предложения «Спортинга» и нескольких клубов английской Премьер-лиги, которые предлагали за Рейндерса порядка € 14 млн.

В розыгрыше Эредивизии сезона-2022/2023 Тейьяни Рейндерс провёл в составе «А3 Алкмар» 34 матча, забил три гола и отдал семь голевых передач. 24-летний полузащитник провёл в клубе шесть сезонов, всего за карьеру Рейндерса 197 сыгранных матчей, 28 забитых голов и 22 ассиста в рамках национальных чемпионатов.