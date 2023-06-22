Булыкин: не вижу скорой перспективы возвращения российского футбола на международную арену

Экс-нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Я не вижу перспективы возвращения российского футбола на международную арену в ближайший год. Возможно, будут поблажки юношеской и женской сборным России. А для основной команды это будет тяжело сделать, пока остаётся текущая международная ситуация. Но РФС всегда работает хорошо и на благо российского футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.